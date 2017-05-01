海灘竟有推土機…七年級生創業 讓七星潭不止是個藍色海灣

花蓮七星潭景色優美，是遊客最愛的景點之一。(圖/李念庭攝)

在你享用新鮮漁獲之際，可曾想過牠們從何而來？用何種漁法捕撈？位於七星潭的「洄游吧 FISH BAR」將海洋知識、漁業文化、食魚教育與在地體驗活動結合，讓遊客在趣味旅程中，了解台灣魚種特色及產季，一窺美味鮮魚從大海到餐桌的完整面貌。

七年級生黃紋綺將漁業文化結合觀光，創造七星潭新風貌。(圖/李念庭攝)

「現在吃的魚很多都經過分切處理，很少看到整隻面貌，甚至不少人連吃的是什麼魚都不知道」，七年級生黃紋綺出身漁人世家，為喚醒民眾對漁業的重視、提升海洋知識，去年「洄游」家鄉花蓮，與一群友人創辦「洄游吧」，替花蓮最美海岸線七星潭，譜出不同風貌。

定置漁網模型(圖/李念庭攝)

●環境友善漁法 洄游鮮撈

黃紋綺說，漁法分為許多種，包括棒受網、流刺網、鏢刺、圍網、拖網等。七星潭延用日治時期作法，採用被動性的「定置漁法」活捉野生魚類，不過，這既是優點也是缺點，雖漁貨必定新鮮，但每日漁獲量不一，多則百噸、少則幾桶，「就看太平洋要給我們多少魚」。

為何定置漁法是「環境友善」？嘉豐定置漁場老闆黃志憲補充表示，定置魚網不是一網打盡，而是守株待兔的漁法，不捉定棲性魚類，只捉洄游性魚類，如：鬼頭刀、曼波魚、旗魚、飛魚等，且定置魚網設計雖是捉75%的魚，但受海流影響，最終僅會有25%落網。此外，因魚網有一定大小，定置魚網撈獲的魚類通常不小於15公分，有助漁業永續發展。

推土機是為吊起膠筏，節省人力。(圖/李念庭攝)

漁人合力推筏入海，去漁船處裝載漁獲。(圖/李念庭攝)

●另類景色 推土機吊膠筏

七星潭海灘上，與湛藍海景毫不搭嘎的「推土機」與膠筏，是定置漁法的重要幫手，黃紋綺說，抬筏、推筏過去全由人力完成，但隨著時代進步，現在多用推土機將膠筏吊上海岸，再由漁人齊力推筏入海，到漁船處執行漁獲裝載作業。

漁獲拍賣市場猶如戰場，魚販激烈搶魚、手腳俐落。(圖/李念庭攝)

漁獲裝載完成後，推土機會將漁獲送入拍賣場，供魚販「搶魚」或「標魚」，黃紋綺說，搶魚或標魚會視當日漁獲量而定，量多用搶、量少用標。在推土機抵達前，拍賣場就擠滿了蓄勢待發的魚販，當漁人將漁貨傾倒在鐵桌那刻，拍賣場頓時變成「戰場」，魚販們手腳俐落地搶貨，不一下子，檯面就被清得精光。

洄游吧推廣食魚教育，圖為廚師烹魚畫面。(圖/李念庭攝)

●食魚教育 吃魚也超深度

「洄游吧」除有提供魚類介紹、海洋知識，及漁業文化體驗行程外，還積極推廣「食魚教育」，讓民眾了解魚該怎麼吃、如何吃。走上七星潭遊客中心2樓，「洄游吧」會有專人講解即將上桌的魚的產季、特色，接著會有廚師教導季節鮮魚烹調方法，遊客也可DIY動手做，讓吃魚除了吃出美味，還能吃得很專業、很深度。

台灣青年創業正盛行，雖不少花蓮在地青年投奔城市打拚，但還是有這麼一群人，用創意將花蓮特色產業與觀光結合，發揚後山之美。七星潭，因為他們的投入，不再是僅有湛藍海景的絕美月牙灣，它的文化內涵被鑿深，沉澱出專屬花蓮的歷史厚度。

(中時電子報)