MLB》神！國民阮棟3響炮10打點

26歲國民三壘手安森尼阮棟，單場6支6、3轟、10打點。(美聯社)

(08:25更新文圖 大都會辛德加投1.1局傷退)國民今到大都會主場踢館，其中6棒三壘手安森尼阮棟(Anthony Rendon)寫下不可思議的紀錄，單場3發全壘打，包辦10打點，上場6次全都敲安打，創下國民隊史新紀錄，帶領國民以23比5屠殺大都會。

阮棟3局敲陽春炮，4局打出3分彈，5局滿壘差點打出大滿貫，最後球打在牆上，形成清壘二壘打，8局補上陽春彈，只差三壘打就可達成「完全打擊」。阮棟本季狀況不佳，賽前全壘打掛蛋，今天6支6，打擊率激增到2成78。

26歲的阮棟，單場6打數6安打+3轟+10打點，是大聯盟史上第2人，前一次要回溯到1949年。上次大聯盟單場10打點，出現在2007年，單場12打點紀錄有兩次，分別是1993年和1924年。

26歲的阮棟，去年繳出20轟，85打點，打擊率2成70。大都會先發投手辛德加(Noah Syndergaard)，因傷只投1.1局就提前退場，他沒被阮棟狙擊，但被敲5安，投出2保送，狂失5分，吞下第2敗(1勝)，自責分率升到3.29。

(中時電子報)