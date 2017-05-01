周杰倫怒吼保安滾出去 PO文吐真相致歉
周杰倫30日在大陸西安舉辦「地表最強」巡迴演唱會，不過原本氣氛歡樂，卻因保安把歌迷燈牌丟地上，讓他忍不住飆罵：「你給我滾出去！」霸氣保護粉絲舉動，讓現場一陣歡呼。
演唱會進行到歌迷點歌環節，原本氣氛歡樂，但周杰倫發現保安把歌迷的燈牌給丟掉，他趕緊說「把她的燈牌還給她，你不要亂丟我歌迷的燈牌，有沒有聽到？你要控制秩序，你把她燈牌丟掉幹嘛？」不過保安似乎沒理會，還回嘴了幾句，他當場飆罵：「你給我滾出去！欸，我在跟你講話，你有沒有聽到？你給我滾出去！」霸氣護粉讓全場尖叫。
不過據了解，是因為前排歌迷舉燈牌擋住後方視線，保安才會上前制止，周杰倫知道後，也在杰威爾官方微博PO文道歉：「我為這位歌迷感到心疼而說了衝動的話，我對這位辛苦的工作人員說聲抱歉，不是有心的，對於維護演唱會秩序的安保人員我衷心的感謝。」為自己情緒失控致歉。
(中時電子報)
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