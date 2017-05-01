干預美大選後 俄駭客鎖定下個目標是…

法總統極右派候選人勒龐(Marine Le Pen)競選海報。(圖/美聯社)

2017年3月24日，法國大選前夕，俄國總統普丁(右)與法總統候選人勒龐在莫斯科克里姆林宮會面。(圖/美聯社)

俄國駭客到底企圖做些什麼？去年美國大選期間，俄國透過電郵轟炸美國選民，企圖拉抬川普低迷的選情，讓落敗局勢改觀。而現在法國總統大選第二輪投票在即，選舉日將近，又傳出俄羅斯下一個企圖干預的目標就是法國，他們正積極介入法國選情，為勒龐的總統寶座鋪路！

俄國雖然聲稱沒有看中哪位法總統候選人，但是他們卻有很多支持勒龐的好理由，例如勒龐的反歐洲、反北約立場，都很完美的符合俄羅斯利益，而且，勒龐一直公開呼籲要跟俄國總統普丁(Vladimir Putin)加強聯繫，保持友好關係。

根據CNN報導，美國參議院情報委員會主席伯爾(Richard Burr)主持調查俄介入美大選簡報時，評估俄羅斯的下一個干預目標，可能鎖定即將展開第二輪總統大選投票的「法國」。保守判斷，俄羅斯人正在積極介入法國選舉。

伯爾本周提出預示性的警告說，俄國駭客很可能已經盯上目前法國總統呼聲最高的馬克宏(Emmanuel Macron)競選團隊。然而，馬克宏團隊、專家接到警示時，卻表示一點也不驚訝，因為他們認為俄國可能早就開始為親俄的候選人勒龐(Marine Le Pen)在幕後悄悄動手，進行鋪路工作。

但是俄國否認正在進行駭客任務，因為距離法國第二輪投票日，剩下不到一個禮拜時間，俄羅斯擔心潛在的克里姆林宮勢力，恐怕掀起比現在更大的風波，對法國大選產生影響。

(中時電子報)