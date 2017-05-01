干預美大選後 俄駭客鎖定下個目標是…
俄國駭客到底企圖做些什麼？去年美國大選期間，俄國透過電郵轟炸美國選民，企圖拉抬川普低迷的選情，讓落敗局勢改觀。而現在法國總統大選第二輪投票在即，選舉日將近，又傳出俄羅斯下一個企圖干預的目標就是法國，他們正積極介入法國選情，為勒龐的總統寶座鋪路！
俄國雖然聲稱沒有看中哪位法總統候選人，但是他們卻有很多支持勒龐的好理由，例如勒龐的反歐洲、反北約立場，都很完美的符合俄羅斯利益，而且，勒龐一直公開呼籲要跟俄國總統普丁(Vladimir Putin)加強聯繫，保持友好關係。
根據CNN報導，美國參議院情報委員會主席伯爾(Richard Burr)主持調查俄介入美大選簡報時，評估俄羅斯的下一個干預目標，可能鎖定即將展開第二輪總統大選投票的「法國」。保守判斷，俄羅斯人正在積極介入法國選舉。
伯爾本周提出預示性的警告說，俄國駭客很可能已經盯上目前法國總統呼聲最高的馬克宏(Emmanuel Macron)競選團隊。然而，馬克宏團隊、專家接到警示時，卻表示一點也不驚訝，因為他們認為俄國可能早就開始為親俄的候選人勒龐(Marine Le Pen)在幕後悄悄動手，進行鋪路工作。
但是俄國否認正在進行駭客任務，因為距離法國第二輪投票日，剩下不到一個禮拜時間，俄羅斯擔心潛在的克里姆林宮勢力，恐怕掀起比現在更大的風波，對法國大選產生影響。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。