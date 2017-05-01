NBA》荷福德準大三元 塞爾提克逆襲巫師
東區季後賽展開四強準決賽，首先登場的是塞爾提克迎戰巫師，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯豪取33分、9籃板，中鋒荷福德更是繳出21分、9籃板、10助攻的準大三元成績單，兩人率領綠衫軍123比111逆襲對手，取得1比0優勢。
巫師在開賽後靠著雙槍俠沃爾與畢爾的狂轟猛炸取得38比24的領先局面，但主場硬戰的塞爾提克也非省油燈，第二節先追回9分，第三節更是拉出36比16的攻勢，反將比數超前為95比80，決勝節巫師企圖扭轉戰局，但塞爾提克的團隊投籃命中率高達51.1%，三分球更是39投19中，命中率48.7%，最終以12分之差拿下季後賽5連勝。
塞爾提克本季先取代騎士成為東區例行賽霸主，季後賽首輪雖然艾塞亞湯瑪斯遭逢喪妹之痛而在主場連輸前兩戰，險些被公牛上演老八傳奇，但在湯瑪斯處理好妹妹喪禮之後綠衫軍重新掌握主導權，以4連勝之姿淘汰公牛，1日又後來居上擊敗巫師，展現出強大的奪冠氣勢。
塞爾提克除了湯瑪斯和荷福德外，克勞德貢獻季後賽生涯最高24分、6籃板，其中包含6顆三分球，布雷德利18分，替補中鋒歐利尼克挹注12分。
巫師陣營以沃爾的20分、16助攻最出色，畢爾27分，葛泰16分、13籃板，波特16分、11籃板，歐布雷12分，波達諾維奇10分。
(中時電子報)
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