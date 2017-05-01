病人要性福 仁醫倡不漏尿攝護癌手術

攝護腺癌根除手術的三大副作用，包括術中出血、術後尿失禁、性功能損傷，傳統手術術後一年尿失禁比例高達8％。（馮惠宜攝）

台中榮總泌尿科主任裘坤元指出，新式不漏尿攝護腺癌根除手術，主要是換個思維從恥骨前方、膀胱後方的軟組織下刀，唯其空間狹小考驗執行手術者技術。（馮惠宜攝）

台灣因機械手臂病人需自費價格不斐，裘坤元考量患者經濟負擔，採腹腔鏡執行，已累積15例經驗。（馮惠宜攝）

有高達8％攝護腺癌病患在手術治療後出現漏尿後遺症，台中榮總泌尿科透過改良式手術，將患者術後漏尿窘境降到零，目前累積50名成功病例，患者術後3個月全數零漏尿，揮別癌症威脅後，也不必委屈「包大人」，人生更幸福！一名52歲的企業主健檢發現罹攝護腺癌，採改良手術摘除腫瘤，一個月後又開始當空中飛人繼續拼經濟。

台中榮總泌尿科主任裘坤元指出，攝護腺癌是台灣男性癌症發生率第5名，而早期手術切除是根治的唯一治療方法；從生理解剖位置攝護腺位於恥骨前方、膀胱下緣，傳統手術從膀胱前方先剝離膀胱再摘除攝護腺，如此一來膀胱和控尿的外括約肌難免受到破壞；改良式手術則是換個思維，從膀胱後方無血管軟組織處直接摘除攝護腺。

這樣的手術在國外已進行多年，且都採機械手臂輔助，唯國內因機械手臂健保不給付，6位數的費用讓不少患者忘之卻步，台中榮總在累積35例機械手臂手術經驗後，再進化為腹腔鏡手術，大幅減輕病患負擔，已有15名病患受惠。

裘坤元直言，漏尿影響生活品質及社交生活，根據國內外醫學報告指出，接受攝護腺根除術後的病人，在術後一年，仍有6％病患每天使用超過一片尿布，更有0.3％患者術後有嚴重尿失禁，採改良式手術，讓患者跟癌症說掰掰後，真正迎向幸福人生。只是這種手術因手術空間更窄小，需要經驗累積也考驗操作者技術。

(中時)