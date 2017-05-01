病人要性福 仁醫倡不漏尿攝護癌手術
有高達8％攝護腺癌病患在手術治療後出現漏尿後遺症，台中榮總泌尿科透過改良式手術，將患者術後漏尿窘境降到零，目前累積50名成功病例，患者術後3個月全數零漏尿，揮別癌症威脅後，也不必委屈「包大人」，人生更幸福！一名52歲的企業主健檢發現罹攝護腺癌，採改良手術摘除腫瘤，一個月後又開始當空中飛人繼續拼經濟。
台中榮總泌尿科主任裘坤元指出，攝護腺癌是台灣男性癌症發生率第5名，而早期手術切除是根治的唯一治療方法；從生理解剖位置攝護腺位於恥骨前方、膀胱下緣，傳統手術從膀胱前方先剝離膀胱再摘除攝護腺，如此一來膀胱和控尿的外括約肌難免受到破壞；改良式手術則是換個思維，從膀胱後方無血管軟組織處直接摘除攝護腺。
這樣的手術在國外已進行多年，且都採機械手臂輔助，唯國內因機械手臂健保不給付，6位數的費用讓不少患者忘之卻步，台中榮總在累積35例機械手臂手術經驗後，再進化為腹腔鏡手術，大幅減輕病患負擔，已有15名病患受惠。
裘坤元直言，漏尿影響生活品質及社交生活，根據國內外醫學報告指出，接受攝護腺根除術後的病人，在術後一年，仍有6％病患每天使用超過一片尿布，更有0.3％患者術後有嚴重尿失禁，採改良式手術，讓患者跟癌症說掰掰後，真正迎向幸福人生。只是這種手術因手術空間更窄小，需要經驗累積也考驗操作者技術。
(中時)
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