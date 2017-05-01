太極拳師遭秒殺 陳家溝下戰帖討公道

雷公太極對前MMA選手徐曉東，慘遭秒殺。 (圖取自/youtube)

雷公太極對前MMA選手徐曉東 慘遭秒殺

近日，一段號稱「中國MMA第一人」的徐曉冬KO太極拳師雷雷的視頻，在網路瘋傳。對決中，一位太極拳師雷雷遭徐曉冬爆打。在比賽才剛開始20秒鐘後，太極拳師就被打倒在地，對決雙方實力的懸殊，引發社群媒體上對傳統武術的質疑，也激起太極拳界反彈聲。

據悉，微博名為「陳家溝微博」在社交平台公然向徐曉冬下戰帖：陳向武座下弟子黎光晉，王戰軍兄弟攜弟子韓飛龍，陳自強門下也有多名選手已正式向徐發起戰書。目前，徐曉冬未對此做出任何回應。

其中，王戰軍是陳式太極拳王西安拳法第二代傳人，也是2008年武林大會陳式太極拳年度總冠軍，被稱之為是太極拳實戰第一人。他也是徐曉冬在接受采訪時聲稱的三個最想挑戰的對手之一。

網友們對於這場有可能進行的對決，相當期待，「挺希望太極贏的。加油爭口氣！」、「到時能開直播嗎？」、「太好了！終於有人站出來匡扶正義！」

(中時電子報)