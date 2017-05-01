NBA》殊死戰快艇沉船 爵士四強賽挑戰勇士

戈登海沃德(左)豪取26分、8籃板，幫助爵士在季後賽首輪第七場殊死戰中擊敗快艇。(美聯社資料照)

西區季後賽首輪快艇與爵士進行第七場殊死戰，保羅船長全場19投6中，僅攻下13分、9助攻，最終快艇91比104沉船，爵士將在四強賽挑戰西區霸主勇士。

雙方在第一節戰成24平手，在主場作戰的快艇突然找不到準星，單節只攻下15分，半場打完落後7分，易籃再戰，爵士靠著戈登海沃德的強勢進攻下逐漸拉開差距，帶著16分領先來到決勝節，快艇力圖吹起反攻號角，可惜時不我予，不論是投籃命中率、籃板、助攻等攻防統計數據都不如對手情況下，最終只能接受被淘汰命運。

快艇原本在季後賽情勢大好，但隨著主力大前鋒葛瑞芬受傷提前報銷之後，戰局丕變，不過能與爵士鏖戰到第七戰也算是雖敗猶榮了。

這是爵士自2010年以來第一次闖進西區四強，戈登海沃德26分、8籃板最佳，法佛斯17分、10籃板，喬治希爾17分、5助攻，英格利斯12分，胡德11分，迪奧10分。

快艇隊史先前在首輪打第七戰3場從未輸過，沒想到第1場吞敗就在本季關鍵時刻，尤其是連續5季系列賽在領先局面下遭對手逆轉，寫下NBA紀錄。除了保羅外，狄安卓喬丹奮勇攻下24分，抓下17籃板，賈瑪克勞佛20分，無奈還是止步首輪。

(中時電子報)