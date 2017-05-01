不愧紅土之王 納達爾10度稱霸巴塞隆納
(09:10更新文圖)「西班牙蠻牛」、世界第5的納達爾(Rafael Nadal)，今在巴塞隆納公開賽，以6比4、6比1打敗奧地利選手、世界第9的提姆(Dominic Thiem)，提姆上輪剛拍落球王莫瑞( Andy Murray)。這是納達爾第10次在這項賽事封王，也摘下生涯第51座紅土金盃。
「紅土之王」納達爾，上週才捧起蒙地卡羅大師賽第10冠，等於將劇本再複製一次，也是連兩站都打下紅土賽冠軍，「蠻牛」並寫下紅土賽事的10連勝。納達爾的目標是下個月奪下個人第10座法國網球公開賽冠軍。
巴塞隆納賽冠軍戰比賽場地，才剛以納達爾之名重新命名，他就在此處、家鄉父老前登頂。納達爾在本屆賽事所向無敵，一盤未輸。納達爾說：「在蒙地卡羅和巴塞隆納，連兩週獲勝，這兩項比賽對我而言意義特殊，這是紅土比賽的夢幻開局，我既高興且激動。」
(中時電子報)
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