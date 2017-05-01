美F-35戰機問題多 測試預算將再耗17億美元

美軍F-35B型戰鬥機。（圖/美國海軍官網）

總統蔡英文上月講到，希望能與川普談購買F-35戰機的可能性。但眾所皆知，F-35是製造成本很高的機種，而且價格還會持續增長，向美國空軍供應此戰鬥機的期限也將推遲到不定期限。

據美媒《國家利益》雜誌報導，不久前美國審計總署發布一份報告，內容中用於F-35飛行試驗的費用超過了預算17億美元（約合510億新台幣），而且並非是最終數據。

對此，觀察員記者Den Grazie指出，最難的試驗階段還在未來，未來會發現很多不足之處。因此這一項目所需要的資金一定會增長；他認為，美國納稅人不止一次不得不對未來的戰鬥機提供超額經費挹注。

Den Grazie強調，審計總署的報告已證明F-35是一個非常有問題的設備，因此建議美國防部，必須盡快結束它的研製過程，並對飛機進行更嚴格的多方面測試。

(中時電子報)