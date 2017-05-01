MLB》大都會雷神右手真沒事？投不滿2局傷退
大都會「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)日前右肩與右臂不適，卻自認傷勢沒問題，拒絕接受檢查，但事實似乎並非如此，他1日先發出戰國民，球速雖飆到100英里(約160公里)，但投到2下1出局後面對哈波(Bryce Harper)，卻在投出第4球後，表情痛苦的摸著右側腋下，隨後退場休息，經檢查可能是右背肌拉傷。
雷神上月28日右肩與肱二頭肌不適，跳過對勇士的先發，隔天本要進行核磁共振(MRI)，但他練投後以「最清楚自己狀況」為由，拒絕受檢。此役他雖一上場就飆出3球三振，再4K就追平2013年溫萊特(Adam Wainwright)投35次三振0保送紀錄，未料隨後不僅送出首次保送，還挨5安失5分，投到2下1出局後突感不適，僅撐1.1局就傷退。
「我想他(雷神)知道發生了甚麼事，他得接受檢查。」大都會總教練艾德生(Sandy Alderson)表示，球隊在雷神右手不適後，一直很謹慎以對，當時雷神自認沒問題，看過他投牛棚的人，也沒人替他這次先發感到擔憂。而原就擔心雷神狀況的總教練柯林斯(Terry Collins)，則反問「你們怎麼想?」未多做評論。
捕手芮維拉(Rene Rivera)親眼目睹王牌傷退，直言感覺很差，「且球隊的所有人也都不好過。」更慘的是，雷神可能不是傷到與先前相同部位，而是右背肌拉傷，得經MRI診斷後，才能確定傷勢，尚無確切歸期，但他突然退場，大都會調度因而大亂，最後投手群大崩盤，23比5遭國民痛宰。
(中時電子報)
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