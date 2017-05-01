NBA》快艇出局 保羅與瑞弗斯最悲情

快艇不敵爵士遭淘汰，保羅(左)12年生涯從未打過分區決賽，堪稱最悲情的人物。(美聯社資料照)

隨著快艇在第七場生死戰不敵爵士，西區季後賽首輪全部結束，勇士將在四強賽迎戰爵士，火箭挑戰馬刺。快艇雖然在例行賽拿下51勝，但主將保羅卻從未打過西區決賽，更別說爭奪總冠軍了，而總教練瑞弗斯則是NBA史上季後賽搶七戰的主場輸分差排名前6中獨佔3席，保羅與瑞弗斯可說是最悲情的人物。

保羅在2005年首輪第四順位加盟鵜鶘，12個球季都是球隊的不動先發主將，2011-12轉戰快艇，帶領球隊逐漸取代湖人在洛杉磯球迷心目中的地位，然而保羅在季後賽打了76場，但始終站不上西區決賽的舞台，同時也是2000年以來西區唯二沒有打過西區決賽的鵜鶘和快艇球隊，當中都有保羅的身影。

NBA自從引進24秒進攻時間限制以來，季後賽系列賽第七戰在主場落敗分差排名前6的球隊當中有3支是瑞弗斯領軍，2005年東區季後賽首輪塞爾提克慘輸溜馬高達27分，2009年四強賽塞爾提克輸給魔術19分，轉戰快艇後又在本季首輪輸給爵士13分。

保羅是瑞弗斯麾下頭號大將，但保羅與葛瑞芬即將成為自由球員，快艇能否留下兩大球星成為今夏最重要的課題。

(中時電子報)