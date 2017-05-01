教育部擬推開放式大學 隨進隨出拿學位

教育部次長姚立德表示將推動隨進隨出拿學位的「開放式大學」。（林志成攝）

國內大學太多，許多學校面臨招不到學生。教育部次長姚立德最新一期《評鑑雙月刊》專訪時表示，將推動大學夜間部繼續教育學制轉型為無修業年限的「開放式大學」，開設符合產業需求的課程，不僅免筆試入學，還可終身隨進隨出、累積學分拿學位。

此外，姚立德也已說服數所指標性國立科大附設五專，希望在「領頭羊」帶動下重振五專優勢，計畫推出「2＋X＋2」的大學新學制，讓學生念完二專後先就業，再免試重返原校銜接二技完成學位。

教育部最近接受《評鑑雙月刊》專訪，對於產學落差，姚立德表示，教育部將推動「開放式大學」，也就是開放式的繼續教育。他認為，台灣的繼續教育不及格，到現在還在以筆試入學，即使有些學校提供申請入學管道，但仍有招生名額與修業年限的限制，修業年限一到，無法畢業就得退學，繼續教育不應該這樣辦。

同時，姚立德說，教育部將推出一個可以「隨時進出」的開放式繼續教育，民眾想學兩門課就修兩門課，等過了幾年有興趣，再進學校多修幾個學分，等到有一天學分累積夠了，即可拿到學位，完全沒有修業年限限制，甚至讀好幾所大學累積的學分，能不能算在同一張畢業證書裡？應該如何認證？這些問題教育部都會好好釐清。

姚立德說，教育部會推動「2＋X＋2」的大學新學制，X指的是工作經驗，也就是高職畢業報考二專，兩年念完後拿到專科學歷文憑，可先中斷學業進入業界工作，此時學校還欠你一張大學文憑；待有了一定的工作經驗之後，如果還有學習需求，晚上可直接重回原來的學校再讀兩年二技，不必參加入學考試，畢業後即可取得大學學位。

當然，學生也可選擇二專前二年念完後，一邊工作一邊念二技，教育部會將業界與學校結合在一起。不過「2＋X＋2」只適用於二專加二技的新學制，無法套用在其他學制上；因為二專是終結式教育，學生念完已經具備工作能力，而一般大學一、二年級還在修共同科，不能相提並論。

(中時)