瓊瑤含淚投降為夫插管 侯文詠是關鍵
知名作家瓊瑤日前透露丈夫平鑫濤罹患血管型失智症，已住院1年多，她也在臉書抒發這段時間的煎熬，因深知他無法康復，不忍心讓他插鼻胃管，還因此和繼子女鬧翻，不過在作家、也是麻醉科醫師侯文詠的勸說下，她妥協了，但自覺背叛老公淚崩，連說一百個對不起，還萌生跳樓念頭。
瓊瑤日前公開遺書，倡導「尊嚴死」，原來都是因為見了臥病在床的丈夫，她不忍對方承受插鼻胃管的痛苦，但繼子女卻堅決要讓爸爸插管，並要她打電話給侯文詠，因為侯文詠曾是她的「家庭醫生顧問」，有疑難雜症都會找他諮詢一下。
侯文詠建議她插管，「鼻胃管是很普通的東西，等到他病好了，一分鐘就可以拿掉的，你為什麼不插呢？」她只好把丈夫病況大概說明一下，並把他不插管、不急救願望都說了，侯文詠依然不以為然的說：「現在不插管，他註定是死，插了管還可以繼續治療，如果治療效果不好，妳再把鼻胃管拿掉不就好了？為什麼這麼固執呢？」
這讓她心灰意冷，不願意和繼子女、社會為敵，「含淚投降」同意讓平鑫濤插管，但見到他痛苦呻吟，仍讓瓊瑤自覺背叛，起碼對他說了一百個對不起，「我覺得不用等到他離開這世界，我已經失去了他！」她認為要為背叛付出代價，竟萌生從榮總一躍而下的念頭，讓網友都心疼要她堅強才好。
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(中時電子報)
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