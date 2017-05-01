WHO秘書長堅持「一中」？ 李大維：那是其堅持

我方仍在等待世界衛生大會（WHA）邀請函，外傳世界衛生組織（WHO）秘書長陳馮富珍有意在邀請函內容堅持「一中」。外交部長李大維上午在立院表示，「那是她的堅持」；若網路報名5月8日截止前未收到，他說，之後「會有行動」與備案，但現在不能透露。

李大維上午赴立法院報告並接受備詢，他會前受訪時表示，「整個情形不容樂觀」，但我們絕不悲觀，還是全力以赴到最後一刻，這中間有許許多多的友邦，幫我們直接向WHA秘書處進洽，也有更多的信函到陳馮富珍的辦公室。

對於總統蔡英文日前4度在推特上發文爭取參與WHA，李大維強調，這是我方的策略之一，讓世界上看到，我們不能公平參與一個完全非政治性、醫療公共衛生組織，對此表達不滿。

若5月8日網路報名截止前未收到，李大維說，「會有行動、當然有備案」，但不能講，「哪有打牌之前把牌掀給人家看」。

(旺報)