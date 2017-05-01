《時來運轉》季後賽第二輪 騎士可望主場首勝
NBA季後賽第二輪登場，台北時間5月2日早上七點，衛冕軍克里夫蘭騎士隊將在主場迎戰多倫多暴龍隊，兩軍上一季在季後賽交鋒時，騎士4勝2敗勝出晉級，此次在東區準決賽再度遭遇，占主場優勢的衛冕軍能順利搶下開門紅嗎？
騎士在例賽尾聲時呈現疲軟，但季後賽首輪隨即反彈，以直落四橫掃溜馬挺進次輪，雖然4戰加總只贏溜馬16分，卻對全軍求勝士氣帶來鼓舞，且獲得一周的休養生息時間，為儲備第二輪戰力增添利多。
暴龍首輪對戰公鹿一度處於1比2劣勢，但第四戰起回神後連下三場，經歷6戰射下公鹿晉級，後場球星羅瑞（Kyle Lowry）、迪羅薩（DeMar DeRozan）仍是暴龍尋求在第二輪有所突破的希望所繫。
兩軍例賽四次交手，騎士以3勝1負占上風，但3勝都發生在二月暴龍交易來伊巴卡（Serge Ibaka）之前，唯一吞敗那一戰，「三巨頭」詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）和洛夫（Kevin Love）都輪休缺陣，伊巴卡也沒有替暴龍披掛上陣。
以防守見長的伊巴卡有6呎10吋高度，且季後賽經驗豐富，在攻防兩端都會對騎士帶來威脅，他會成為暴龍挑戰衛冕軍的一把利刃嗎？首戰內容值得密切觀察。
若論兩軍整體戰力的評比，騎士只需壓低暴龍雙衛的得分、鞏固住防守籃板，主場第一戰仍是贏面較大一方。
(中時電子報)
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