電池會膨脹 蘋果延長Apple Watch保固期限

兩隻Apple Watch。(美聯社)

Beware of exploding #AppleWatch! After 6 months the screen randomly popped off while wearing the watch- @Apple HK blamed a "swollen battery" pic.twitter.com/7qxtHw7Zje — Stephanie Linker (@steph_linker) April 16, 2017

美國科技大廠蘋果公司(Apple)因Apple Watch傳出，電池出現膨脹、將螢幕撐爆的情況，而將手錶的保固期限再延長兩年，但目前Apple Watch膨脹的情況有多普遍尚不清楚，蘋果此舉只是預防性措施。

根據科技新聞網站Gizmodo，出現電池膨脹問題的Apple Watch使用者已通報這個問題，並且在社群媒體上貼出電池膨脹的照片。推特用戶Stephanie Linker表示：「小心爆炸的Apple Watch!在使用6個月之後，有天我戴著錶時、錶面螢幕突然蹦開。Apple的香港分店認為，罪魁禍首是電池膨脹。」

專門報導蘋果產品消息的9to5 Mac網站表示，蘋果授權服務商的內部信件顯示，蘋果已經將Apple Watch的保固期從1年延長到3年。但蘋果並未正式向消費者公布這項改變，Gizmodo預估電池膨脹的情況應該不普遍，延長保固很可能是蘋果的預防性措施，趕在任何負面消息出現前，先確保Apple Watch使用者在出現這些情況時，可以修理或是更換。

Gizmodo指出，Apple Watch不太可能出現像是三星Note 7手機那樣的爆炸，電池膨脹有很多原因，如充電過度、過熱或是其他損傷。因此蘋果這次延長保固，可能只是讓買了Apple Watch但手錶已經舊了或破損的人，剛好有個機會維修或換新一下。

(中時電子報)