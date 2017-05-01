小英專訪風波 李大維：路透已表歉意

外交部長李大維上午在立法院表示，路透一位負責人已向我方表達遺憾與歉意。（資料照／姚志平攝）

對於總統蔡英文日前接受路透專訪談及不排除未來與美國總統川普通話，但川普表示不願給北京添亂，引起一連串風波。外交部長李大維上午在立法院表示，路透一位負責人已向我方表達遺憾與歉意，「feel embarrassed」。

李大維上午赴立法院報告並接受備詢，對於府方認為蔡英文是被動回應，甚至有些人認為是被路透設計，對此李大維表示，路透告訴我們，他們的亞洲分社不曉得華府分社已恰到川普的專訪，總統專訪之後，路透將標題「做得非常聳動」，也清楚是為衝點閱率，華府編輯正好把這個題目拿來問川普，但被過於簡化，若大家仔細閱讀蔡總統的回答，中間有許多先決條件。

是否被川普的回答是否感受到被利用？李大維強調，他昨天看CNN關於「川普百日政績」的專輯，有訪問美國參議員麥肯，覺得最主要「看（川普）總統的行動，不能只聽他說什麼話。」

李大維說，路透一位負責人，向我方外交部主管司長，表達他們對這個事情「feel embarrassed」；他們題目事前有向我方提出，但關於蔡英文與川普再度通話這題並未出現。

外交國安團隊是否要因此負責？李大維指出，完全按照SOP作業準則，外界是「用放大鏡」看事情。

(旺報)