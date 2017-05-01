小英專訪風波 李大維：路透已表歉意
對於總統蔡英文日前接受路透專訪談及不排除未來與美國總統川普通話，但川普表示不願給北京添亂，引起一連串風波。外交部長李大維上午在立法院表示，路透一位負責人已向我方表達遺憾與歉意，「feel embarrassed」。
李大維上午赴立法院報告並接受備詢，對於府方認為蔡英文是被動回應，甚至有些人認為是被路透設計，對此李大維表示，路透告訴我們，他們的亞洲分社不曉得華府分社已恰到川普的專訪，總統專訪之後，路透將標題「做得非常聳動」，也清楚是為衝點閱率，華府編輯正好把這個題目拿來問川普，但被過於簡化，若大家仔細閱讀蔡總統的回答，中間有許多先決條件。
是否被川普的回答是否感受到被利用？李大維強調，他昨天看CNN關於「川普百日政績」的專輯，有訪問美國參議員麥肯，覺得最主要「看（川普）總統的行動，不能只聽他說什麼話。」
李大維說，路透一位負責人，向我方外交部主管司長，表達他們對這個事情「feel embarrassed」；他們題目事前有向我方提出，但關於蔡英文與川普再度通話這題並未出現。
外交國安團隊是否要因此負責？李大維指出，完全按照SOP作業準則，外界是「用放大鏡」看事情。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。