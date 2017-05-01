NBA》傳奇球星皮爾斯退役 19年生涯摘1冠
當年經常投出絕殺球而獲得「真理」封號的皮爾斯，隨著快艇止步季後賽首輪，他的19年職業生涯也正式寫下句點了，賽後皮爾斯與隊友相擁，低調地離開球場，即便再不捨也必須走下這個舞台。
皮爾斯於1998年選秀會首輪第10順位加盟塞爾提克，直到2008年球團找來賈奈特與艾倫之後，總算圓了奪冠夢，而且還獲選總冠軍系列賽MVP。
皮爾斯在綠衫軍待了15個球季，其中只有3戰沒有先發，2013年轉戰籃網，隔年再披巫師戰袍，2015年與快艇簽下2年合約，早已決定在本季結束後高掛球鞋退休。
皮爾斯參加過10次全明星賽，2010年奪得三分球大賽冠軍，也曾在2003年季後賽寫下連續罰進21球的紀錄，1次入選年度最佳陣容第二隊。
皮爾斯在生涯最後一戰中替補上場22分鐘，4投2中攻下6分、3籃板，投進1顆三分球，還完成一次三分打。
皮爾斯生涯場均19.7分、5.6籃板、3.5助攻，前隊友賈奈特、隆多、前教頭瑞弗斯以及布萊恩、歐尼爾等人都在社交網路上獻給皮爾斯誠摯祝福，布萊恩還以「皮爾斯是真理」完美詮釋了皮爾斯的一生。
(中時電子報)
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