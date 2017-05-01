MLB》波爾準完全打擊救命 馬林魚中止4連敗

波爾貢獻4支安打、6分打點，差1支三壘安打完全打擊。(美聯社)

馬林魚昨再輸給海盜後，近期陷入4連敗低潮，1日他們與海盜系列賽最後一戰，首局又處3分落後，似乎又嗅到輸球的氣息，不過一壘手波爾(Justin Bour)挺身而出，三度於壘上有人時敲出適時安打建功，還轟陽春彈，差點完成完全打擊，包辦魚軍前6分打點，率隊10比3止敗，逃過被海盜橫掃命運。

波爾開季時狀況低迷，前45打數僅6支安打，打擊率是低迷的1成33。不過他上月18日起，狀況逐漸加溫，連同此役5打數4支安打在內，近36打數打出12支安打，打擊率也升到2成22。波爾表示，過去兩周他狀況一天比一天好，現在感覺「每次上場都能打出安打。」

波爾前幾場出賽最多2安，此役卻一口氣敲了4支安打、貢獻6分打點，安打和打點數雙創生涯新高，對海盜首戰2比12輸球後，重新開始練打Tee座(打擊練習座)，現在看來是發揮了效果，「打Tee打了兩三天，今天剛好驗收成果，我試著像打Tee一樣掌握住擊球點，讓一切回歸原點，去找回打擊感覺。」

儘管波爾差1支三壘安打，無緣締造馬林魚隊史首次完全打擊，但腳程並不算頂快的他，4年大聯盟生涯僅在去年9月26日對大都會時擊出1支三壘安打，因此雖錯過紀錄，但他看得很開，還自嘲自己一番，「上場打出不錯的球，或許球落在空隙能完成，但我想覺得我能跑出三壘安打的人應該不多吧。」

連同波爾4支安打，魚軍此役打擊爆發，全場敲出15支安打、攻得10分，投手群也很爭氣，在先發的寇勒(Tom Koehler)投不滿5局情況下，接替的5名投手5到9局僅被打2安打、無失分，投打俱佳後來居上，以7分之差擊敗海盜，暫與費城人並列國聯東區第2。帶著贏球的氣勢，明他們將回主場由陳偉殷領軍，力抗光芒。

(中時電子報)