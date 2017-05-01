NBA》大三元先生是誰？ 原來是他啊！

韋斯布魯克有了新封號，那就是「大三元先生」。(美聯社資料照)

雷霆被火箭淘汰後，韋斯布魯克正式進入休假季節，在社交網路上的一段視頻中可以看到韋少的心情相當愉悅，但眼尖球迷還是看到了韋少頭上戴著的帽子上寫著「大三元先生」，而這個「大三元先生」也將成為韋斯布魯克的新封號。

韋斯布魯克在2016-17球季不但繳出單季場均大三元的紀錄，更以42場大三元改寫「大O」奧斯卡羅賓生於1961-62球季創下的單季41次大三元NBA史上紀錄。

韋斯布魯克可說是以隻手之力撐起雷霆的一片天，很有機會拿下本季例行賽MVP殊榮，但雙拳再怎麼厲害哪能阻擋「大鬍子」哈登率領的火箭軍團，季後賽首輪1比4俯首稱臣。

不愉快的情緒只在韋斯布魯克腦海裡短暫停留，1日開車車子戴著朋友出遊，韋少的身體隨著音樂節奏而晃動著，而且還不時低下頭來讓球帽上的「大三元先生」格外顯眼。

(中時電子報)