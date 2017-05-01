為愛狂減18公斤 張君雅小妹妹竟被5個字打槍

「張君雅小妹妹」簡嘉芸為了心儀的男生減重，沒想到告白卻遭對方狠狠打槍。 (取材自中時資料照片、簡嘉芸臉書)

泡麵廣告「張君雅小妹妹」主角簡嘉芸，今年19歲的她，日前上綜藝節目，表示目前是醫專4年級學生，明年要拚護理師執照，談及近年的生活，她表示曾經為了愛情，努力減掉了18公斤，沒想到遭對方狠狠打槍。

據《蘋果日報》報導，簡嘉芸過去因拍廣告成了學校紅人，人緣相當不錯，也因此身材圓潤的她，直到16歲時才產生「自覺」，從152公分、68公斤，狂減到50公斤，還把專一時的照片全刪了，誓言不要再回到「球」的狀態，而這麼堅定意志的原因，簡嘉芸坦言都是因為有了喜歡的人。

她念專一、專二時，喜歡上一個壯壯的男生，是個校外人士，她曾跟同學吐露心儀之情，也為了告白開始減重，還開始學著打扮，都是為了變漂亮好跟對方告白，認識對方1年後，她跟壯男說了：「我喜歡你」，沒想到對方竟回她：「是不是累了？」，要她好好休息，讓簡嘉芸大受打擊，不僅當下跟好友哭訴，甚至花了半年的時間才走出情傷。

(中時電子報)