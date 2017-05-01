葉宜津：國民黨以後若執政會感謝民進黨改革年金
立法院司法及法制委員會今天審查《公務人員退休撫卹草案》，將正式進入逐條審查。國民黨立委要求進行程序發言，表達改革不應污名化等要求。民進黨團幹事長葉宜津程序發言時表示，民進黨願意承擔改革，請國民黨不要阻礙修法，「國民黨以後不想執政嗎？如果有一天國民黨又執政，會感謝民進黨當時敢作敢為。」
國民黨立委楊鎮浯指出，行政院轄下機關至今還在宣導軍公教是「不公不義」年金，在這樣的氛圍下根本不該繼續審查這樣的法案，政府說一套作一套，骨子裡就是在在抹黑鬥臭軍公教，這些文宣一周內沒撤下來根本不該繼續審查。
葉宜津呼籲國民黨應該三思，民進黨現在願意承擔改革年金，冒著被軍公教記恨、選票大量流失的痛苦，國民黨明明可以站在容易的那一邊，站在討好的那一邊，國民黨以後如果要執政，難道不該一起來面對年金將來會破產的事實嗎？請不要再阻礙這個改革，把這個痛苦混亂留給下一代。
(中時)
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