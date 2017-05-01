NBA》火箭被看衰 馬刺過關機率高達7成

哈登(左)有傷在身，因此《BPI》預測馬刺有高達7成的機率擊敗火箭。(美聯社資料照)

西區四強賽將在2日由馬刺迎戰火箭點燃戰火，但根據籃球指數《BPI》的預測，馬刺有高達7成的勝率闖進西區決賽，其中又以4比1的機率最高。

馬刺直落四的機率9%，火箭4比0橫掃馬刺僅有3%，馬刺在5場比賽搞定對手的機率30%，火箭只有5%，4比2馬刺勝出的機率16%，火箭提升到13%，如果戰況來到第七場生死戰，馬刺有22%的過關機率，火箭只有9%。

整體來看《BPI》非常不看好能夠過得了馬刺這關，7戰4勝制的西列賽當中只有4比2的機率來到雙位數，可見得即便有「大鬍子」哈登在也似乎阻擋不了黑衫軍的鐵騎。

(中時電子報)