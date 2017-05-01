生物快篩檢測戴奧辛 林聰賢：1個月內啟動

農委會今日赴立法院財政委員會備詢，農委會主委林聰賢會前受訪時表示，司法已經介入調查戴奧辛蛋事件，強調會追查到底，也將全面檢測彰化雞蛋是否遭戴奧辛汙染，為了強化檢測能量，也預計在1個月內重啟生物快篩機制。

林聰賢表示，這次成大教授受衛福部委託定期抽檢，出現了戴奧辛超標的事件，由於大家關心食安，所以一開始封存了所有有風險的雞蛋，並且追查源頭，目標就是找到汙染來源，現在彰化地檢署也成立專案小組介入調查，此案一定會追查到底。

林聰賢指出，對於蛋農因戴奧辛事件受到的影響，昨天他也到彰化與蛋農對話，由於彰化縣的蛋品已經受到消費者質疑，後續為了讓消費者安心，一定會配合彰化縣政府，全面做雞蛋戴奧辛檢測，畢竟彰化產蛋佔全國一半。

林聰賢表示，目前檢驗能量有限，會集合學界和各實驗室來協助，農委會將啟動生物快篩機制，但準備要將近1個月，所以今後不管是CAS或其他標章認證，都會把任何一項大家關心的毒性物質納入，也包括戴奧辛。

立委黃國昌質疑，戴奧辛蛋事件受到大家關心，CAS認證要增加戴奧辛檢驗，但CAS是優良農產品認證，目的是要增加產品品質水準及附加價值，雞蛋沒有戴奧辛應該是基本的食品安全查驗，不解為何是納入優良農產品查驗，況且CAS並非法律強制要求的驗證規範。

對此，林聰賢表示，所有雞蛋都不該有戴奧辛，會再與衛福部討論，讓市面上的產品都有受過相關檢驗。

(中時)