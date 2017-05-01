讚！休士頓國際影展 台灣電影獲4重要獎項
台灣電影出頭天！台灣4位新銳導演參加的本年第50屆休士頓國際影展(WorldFest Houston在4月29日晚間舉行頒獎典禮，獲得1項評審團特別獎及3項金牌獎，為台灣文化實力之展現再添佳績。
陳潔瑤導演的「只要我長大」榮獲戲劇類劇情長片（家庭戲劇）評審團特別獎､黃駿樺導演的「海豬仔」獲得戲劇類劇情長片（外語片）金牌獎､蔡銀娟導演的「心靈時鐘」獲得戲劇類劇情長片（家庭戲劇）金牌獎､邱立偉導演的「小貓巴克里」則獲得導演戲劇類劇情長片（動畫片）金牌獎。此屆台灣入圍的4部戲劇類劇情長片作品，全部獲獎，大獲全勝。
出席頒獎典禮的駐休士頓台北經濟文化辦事處黃敏境處長代表蔡總統､行政院林院長以及文化部鄭部長向導演們恭賀，稱許這些影片是台灣之光，再次向國際專業人士說明台灣影視實力和文化軟實力，並肯定4位新銳電影導演的努力，潛力不容忽視。此次得獎的作品內容感人，不僅展現人道關懷，更把台灣美麗的風景呈現在世人面前，值得細細品味。
休士頓國際影展為美國3大歷史悠久的國際影展之一，今年一共有74個國家的4,300部作品參賽，獲選放映觀摩的有87部劇情片，109部短片；獎項分為「大金人獎」(Grand Remi Awards)､評審團特別獎(Special Jury Remi Awards)､白金牌獎(Platinum Remi Awards)､金牌獎(Gold Remi Awards)､銀牌獎(Silver Remi Awards)以及銅牌獎(Bronze Remi Awards)，競爭相當激烈，台灣影片能夠脫穎而出，實屬不易。
(中時電子報)
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