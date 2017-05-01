偽造邀請函仲介肯亞跑手 大賺60萬
男子林昕鋒、女子盧鳳蓮，得知國內馬拉松比賽均有獎金可拿，竟偽造某運動品牌公司的邀請函，再引入10多位肯亞長跑好手，再賺取佣金，2年內，2人即分得60萬元。
台南地檢署今年4月初，接獲內政部移民署情資，指出國內某長跑俱樂部負責人林昕鋒為引介肯亞籍長跑運動員來台參與馬拉松路跑賽事賺取獎金並從中抽取佣金，未經某知名運動品牌台灣分公司之授權，擅以該公司名義偽造賽事邀請函，並持向我駐外代表處申請多名肯亞籍長跑運動員入台簽證並經核准來台等情。
台南地檢署遂由檢察官詹雅萍指揮內政部移民署南區事務大隊台南市專勤隊、佳里分局等單位組成專案小組，深入查證。
檢察官俟蒐證齊全，即於4月27日上午，指專案小組共18名警力，會同特約通譯，前往該俱樂部會址及肯亞籍運動員居所執行搜索，查扣偽造邀請函及相關收支帳冊，並同步傳喚林昕鋒及肯亞籍運動員等共6人到案說明。
案經檢察官詹雅萍、周欣潔、周韋志訊問後，認林昕鋒、盧鳳蓮二人為賺取獎金佣金，於104年12月至105年8月間，偽造某知名運動品牌台灣分公司之賽事邀請函供多名肯亞籍長跑運動員申請來台簽證，以及協助渠等辦理簽證期限延長，致不知情之簽證核發審查人員誤信該賽事邀請函為真正而核發有效簽證，使肯亞籍長跑運動員得以順利來台參加馬拉松路跑賽事，足生損害於該知名運動品牌公司、外交部駐外代表處及內政部移民署對於核發簽證管理之正確性，林、盧二人涉嫌偽造文書罪，諭令林以30萬元交保、盧以5萬元交保候傳，並均限制出境出海。
(中時)
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