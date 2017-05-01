戴資穎穿過大衣服比賽 教長：會請體育署督導羽協改進

羽球選手戴資穎抱怨，羽協給的球衣太大，讓他她比賽時很辛苦。(圖/戴資穎fb)

我國羽球選手戴資穎在亞洲羽球錦標賽得到金牌，不過她昨天抱怨，羽協給的球衣太大，讓他她比賽時很辛苦。教育部漲潘文忠今天表示，看到戴資穎的狀況，她對羽協相當「不以為然」，將請體育署要求羽協，給選手球衣前，要有彈性調整大小的作業時間。

戴資穎參加在中國大陸武漢舉行的亞洲羽球錦標賽，得到金牌，為台灣爭光。不過她在比賽過程中，因為衣服、褲子太大了，她不斷拉來拉去，影響了比賽。

戴資穎今天在個人臉書表示，她穿過大的衣服比賽，不是第一次發生了，她這次周日出發比賽，但前兩天周五才拿到衣服跟褲子，雖然羽協給的size是照她填寫給的，但是她完全沒有可以更換的時間。

戴資穎說，有人會說為什麼我填這麼大的size？因為每次填寫下去的尺寸，都會因為版型不同，而產生穿不下或者太大的困擾，她當然選擇填一個自己一定穿得下的大小，但沒想到這次羽協給的比賽球衣太大。

戴資穎說，每件衣服褲子都是要經過試穿之後才能夠知道適不適合自己，她這次完全沒有足夠的時間去適應這些東西，亞錦賽、世錦賽、奧運如果是比照國際慣例，各國的選手都是穿自己最熟悉的裝備上陣的，這樣是否比較舒適且習慣呢？

戴資穎說，亞錦賽後，再來還有蘇迪曼盃，她也是代表國家的比賽，而且是團體賽，她只求能給我一套不用讓我顧慮太多的服裝，且適合所有的選手的，不單單是只有她個人而已。

立法院教育及文化委員會今天審查《師資培育法修正案》，但民進黨立委張廖萬堅質詢指出，戴資穎在比賽過程中，不斷在拉衣服褲子，這對國家形象是很不好的，她質疑羽協是贊助商的協會還是國家隊的協會？

潘文忠表示，他知道戴資穎穿過大的衣服參加比賽時，對羽協賽前才給球衣的作法，「不以為然」，因為多提早一些時間給選球衣，一定做得到，他將要求體育署督導羽協給進。

(中時)