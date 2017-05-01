戴資穎穿過大衣服比賽 教長：會請體育署督導羽協改進
我國羽球選手戴資穎在亞洲羽球錦標賽得到金牌，不過她昨天抱怨，羽協給的球衣太大，讓他她比賽時很辛苦。教育部漲潘文忠今天表示，看到戴資穎的狀況，她對羽協相當「不以為然」，將請體育署要求羽協，給選手球衣前，要有彈性調整大小的作業時間。
戴資穎參加在中國大陸武漢舉行的亞洲羽球錦標賽，得到金牌，為台灣爭光。不過她在比賽過程中，因為衣服、褲子太大了，她不斷拉來拉去，影響了比賽。
戴資穎今天在個人臉書表示，她穿過大的衣服比賽，不是第一次發生了，她這次周日出發比賽，但前兩天周五才拿到衣服跟褲子，雖然羽協給的size是照她填寫給的，但是她完全沒有可以更換的時間。
戴資穎說，有人會說為什麼我填這麼大的size？因為每次填寫下去的尺寸，都會因為版型不同，而產生穿不下或者太大的困擾，她當然選擇填一個自己一定穿得下的大小，但沒想到這次羽協給的比賽球衣太大。
戴資穎說，每件衣服褲子都是要經過試穿之後才能夠知道適不適合自己，她這次完全沒有足夠的時間去適應這些東西，亞錦賽、世錦賽、奧運如果是比照國際慣例，各國的選手都是穿自己最熟悉的裝備上陣的，這樣是否比較舒適且習慣呢？
戴資穎說，亞錦賽後，再來還有蘇迪曼盃，她也是代表國家的比賽，而且是團體賽，她只求能給我一套不用讓我顧慮太多的服裝，且適合所有的選手的，不單單是只有她個人而已。
立法院教育及文化委員會今天審查《師資培育法修正案》，但民進黨立委張廖萬堅質詢指出，戴資穎在比賽過程中，不斷在拉衣服褲子，這對國家形象是很不好的，她質疑羽協是贊助商的協會還是國家隊的協會？
潘文忠表示，他知道戴資穎穿過大的衣服參加比賽時，對羽協賽前才給球衣的作法，「不以為然」，因為多提早一些時間給選球衣，一定做得到，他將要求體育署督導羽協給進。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。