羽球》國際賽6連冠 球后戴資穎卻不開心？
世界球后戴資穎昨天在中國大陸武漢拿下羽球亞錦賽冠軍，1日在臉書上爆料認為此行的球衣太大不合身，必須在比賽時常常拉衣袖綁褲帶，期盼接下來的蘇迪曼盃可以提供她合身的戰袍。
戴資穎在臉書上表示，「關於大家看到我穿過大的比賽服這件事，其實不是第一次發生了，我星期日(4月23日)出發，廠商在星期五(4月21日)才拿到大家看到的這個比賽的衣服跟褲子，雖然他們給的size是照我填寫的給的，但是我完全沒有可以更換的時間。」
「有人會說為什麼我填這麼大的size？因為每次填寫下去的尺寸，都會因為版型不同，而產生穿不下或者太大的困擾，那我當然選擇填一個自己一定穿得下的大小，不然如果像這次這樣寄來了，而我卻穿不下，但我要出發去比賽了呢！」
「還有男版或女版的問題，有時候填了男版的size，卻給了女版的（導致穿不下），每次都沒辦法事先知道到底會發什麼樣款式服裝，但每件衣服褲子都是要經過試穿之後才能夠知道適不適合自己，我覺得自己完全沒有足夠的時間去適應這些東西。」
戴資穎文中表示，「亞錦賽、世錦賽、奧運如果是比照國際慣例，各國的選手都是穿自己最熟悉的裝備上陣的，這樣是否比較舒適且習慣呢？也不用花時間去適應這些不屬於自己的裝備，我承認這場比賽打起來不是很開心，因為我必須費心思去捲我的衣服袖子，以及我在上場前就調不好鬆緊的褲子，綁太緊我肚子不舒服，綁太鬆褲子一直往下溜....」
戴資穎說，「接下來還有蘇迪曼盃，也是代表國家的比賽，而且是團體賽，我只求能給我一套不用讓我顧慮太多的服裝，且適合所有的選手的，不單單是只有我個人而已。」
(中時電子報)
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