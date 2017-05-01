楊冪國際電影節秀白皙美背 首封后沒向尪報喜
大陸女星楊冪出道多年，靠著《三生三世十里桃花》演技獲認可，現又以電影《逆時營救》榮獲休士頓國際電影節影后，她努力多年終於有回報。
楊冪代表《逆時營救》劇組出席休士頓國際電影節頒獎典禮，她穿上典雅花朵裝飾的平口長禮服，秀出白皙美背、香肩，看起來仙氣十足，而她也因此片獲得「最佳女演員」，領獎時她感謝監製成龍、男主角霍建華，不過卻未提及有沒有向老公劉愷威報喜。
《逆時營救》由楊冪、霍建華主演，她在片中飾演單親媽媽，要不斷逆轉時空，演繹多重角色，演技獲得肯定，她的工作室也說：「休士頓國際電影節是一個以扶持獨立電影，挖掘鼓勵各國電影新鮮力量為主旨的國際電影節，這兩個獎項是對《逆時營救》和楊冪莫大的肯定和鼓勵，開心、激動，繼續努力！」
(中時電子報)
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