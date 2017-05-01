台積電也赴美？ 李世光：目前掌握不會

經濟部長李世光。(資料照片)

近期鴻海赴美國白宮，與美方談赴美投資相關事項，經濟部長李世光今日接受立委徐永明質詢時，坦承事前並不知情。至於台積電是否跟進赴美投資，李世光指出，目前經濟部了解台積電沒有相關打算。

李世光表示，站在經濟部的立場，並不適合去評論個別廠商的商業佈局，在郭台銘赴美後經濟部有去了解，由於鴻海方面希望等白宮公佈相關細節，目前經濟部也無法得知細部內容，不過有掌握大致方向。

立委徐永明質疑，鴻海等大企業赴海外投資可能影響在台的投資佈局，經濟部應該掌握動向。他追問李世光是否掌握台積電近期的佈局策略，是否也有跟進赴美投資的計畫？

李世光指出，經濟部的任務是盡量確保企業的供電以及用水能夠穩定供應。經濟部目前密切與台積電討論跟諮詢，據了解台積電目前沒有擴大赴美投資的打算，經濟部評估水電供應也可以滿足需求。

(工商)