大學個人申請錄取生 明後天記得上網填志願序

106學年度大學「個人申請」入學第二階段指定項目甄試，各大學目前已公告錄取結果。大學甄選入學委員會提醒，經各大學錄取之考生（含正、備取生）應於5月2日、3日每日上午8時起至下午10時止至大學甄選入學委員會網站，完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。凡未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

大學甄選入學委員會彙整各大學「個人申請」錄取結果後，本次計有5萬0095人符合登記資格（前述有登記資格人數已扣除大學繁星推薦第八類學群錄取生及經國立臺北藝術大學音樂學系、美術學系錄取並完成報到之考生），較去年5萬1774人，減少1679人。

大學甄選入學委員會表示，須憑本人學科能力測驗准考證號碼、身分證號碼（或居留證號碼）及「網路登記就讀志願序通行碼」等三項證號暨網頁上顯示之驗證號碼登入系統。其中「網路登記就讀志願序通行碼」通知單已由大學甄選入學委員會於4月13日寄發，惟「通行碼」若不慎遺失，可於4月26日至5月3日每日上午9時至下午5時（例假日不受理），依照簡章規定向大學甄選入學委員會申請補發。

另外，須特別留意的規定如下：

一、錄取生無論僅錄取單一校系或多個校系，均須於規定期間內，上網完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格，不予分發。

二、「個人申請」錄取生若同時經大學「繁星推薦」入學第八類學群錄取者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

三、「個人申請」錄取生若同時經國立臺北藝術大學音樂學系及美術學系錄取並完成報到者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

統一分發結果預定於5月9日上午8時起在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。

(中時)