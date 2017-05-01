塗漂白水可美白？！ 食藥署：會導致皮膚過敏發炎

食品藥物管理署呼籲，民眾不要聽信偏方，用漂白水塗抹肌膚，會造成皮膚過敏，導致刺激，甚至發炎。(圖/達志影像/Shutterstock)

夏日炎炎，不防曬就會黑好幾個色號，然而網路流傳將漂白水塗抹在皮膚或私密處，停留數秒再沖掉，可以美白？

食品藥物管理署闢謠表示，膚色是與個人體質、日曬程度、肌膚老化造成表皮角質層及黑色素細胞增加等因素有關；而漂白水成分為次氯酸鈣、氯化次氯酸鈣等成分，較有刺激性，接觸肌膚會有燒灼感、發炎反應。

食品藥物管理署呼籲，民眾不要聽信偏方，用漂白水塗抹肌膚，會造成皮膚過敏，導致刺激、紅腫、熱痛，甚至發炎或色素沉澱，民眾對於沒有根據的傳言，應抱持著小心謹慎態度，不要隨便輕易相信。

(中時電子報)