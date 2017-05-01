高雄空氣太差 環團要求紅害日免費搭捷運公車
高雄空氣品質長期不佳，環保團體1日在市府前遞交請願書，建議AQI空氣品質達紅色標準的空汙警報日，提供捷運、公車免費搭乘；出面接受陳情的環保局長蔡孟裕雖允諾研議，但坦言免費大眾運輸每日花費高達550萬，可能性不大。
2日環保署將南下高雄舉辦空氣汙染防制策略公聽會，環團地球公民基金會今天上午先在市府四維行政中心前表達意見，要求開徵工廠粒狀汙染物空汙費、中央地方攜手改善工業區空汙及工安，以及空汙警報日高捷、公車免費搭乘。
地球公民基金會副執行長王敏玲拿出超商販賣、1瓶8元的乳酸飲料，表示目前對工廠開徵的空汙費僅限揮發性有機物、硫氧化物、氮氧化物，且硫氧化物每公斤僅徵7元，「這樣合理嗎？」她呼籲加徵粒狀汙染物空汙費。
對此，環保局長蔡孟裕表示支持，會向環保署表達地方意見；另外，他也允諾建立與地方非營利組織討論平台，一起討論改善高雄空汙對策，第一次會議定在6月上旬，未來每3個月開會1次，結合民間力量提升空氣品質。
至於環團建議空汙警報日免費搭捷運、公車，蔡孟裕則指出，高雄捷運、公車合計每日營運收入544萬元左右，若全面實施AQI紅害日免費搭乘，在空氣品質較差的冬季期間，將對市府造成很龐大的財政負擔，恐怕需要再研議。
(中時)
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