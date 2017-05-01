美女主播為愛女烙狠話 「一定讓那人付出代價」

前主播蕭彤雯有鑑於最近女孩受傷害新聞層出不窮，有感而發跟女兒長談，表示發生問題，母親一定挺她到底，且一定要對方付出代價。(取材自蕭彤雯臉書)

前主播蕭彤雯這兩年轉型當節目主持人與作家，常在臉書跟粉絲分享生活與想法，昨天她po文表示給自己換上了白色蕾絲上衣，希望為心裡注入純潔與平靜感，「最近幾天太沈重，被哀傷新聞壓得喘不過氣，更擔心保護不了自己最珍愛的人」。

蕭彤雯透露，前一天跟女兒談心到深夜2點，之後女兒很快地睡去，做媽的她卻到天亮才闔眼，可能近來女孩遭到性侵的案件太多了，讓她有感而發，嘆息：「從小到大沒受過性別傷害的女孩兒是幸運的，因為大部分這類傷害都在未成年時」。

蕭彤雯感慨：「過去年代，我們的父母鮮少提及這樣的話題，以致我們在遇到傷害時害怕、不知所措，甚至責怪自己、覺得是自己的錯」，如今，她選擇性的讓孩子知道社會可能存在的傷害，提醒她如何停看聽、如何保護自己。

她說整晚跟女兒重複最多次的話是：「就算真碰到了，也沒什麼了不起。犯錯的不是我們，該覺得丟臉的也不是我們，該死的更不是我們，是傷害人的那個人渣」，也說害怕一定會有的，但不管如何，都該從事件中學到教訓並且更加謹慎，她也跟女兒說，無論發生何事，只要心裡覺得不舒服，不必顧忌對象是誰，要女兒一定要告訴媽媽，因為「妳要記住，我永遠站在妳這邊，我絕對相信自己的女兒」，並說出重話，「然後我一定會讓那人付出代價」，一席話讓粉絲看得心有戚戚焉，認為這想法值得狂推猛讚！

(中時電子報)