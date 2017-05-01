夜宿機場不委屈 全球這些機場最好睡 亞洲2座上榜
全球機場設施愈趨精緻，澳洲最大旅遊集團網站近日評選出全球5座最好睡機場，無論是短暫小憩或是長時間機場轉機，讓旅客都能在機場找到舒適空間補眠，而前2名機場就位在亞洲。
澳洲旅遊集團Flight Centre網站評選5座最好睡機場排名：
1.新加坡 樟宜機場
多次被Skytrax獲選為「世界最佳機場」的新加坡樟宜機場，機場除了設置躺椅，還有多處免費休息區及按摩椅；當然，如果想選擇更優質休息環境，機場也提供付費休息室與酒店，可停留數小時甚至整個晚上。
2.南韓 仁川機場
到韓國旅遊，體驗汗蒸幕是少不了的行程。而在韓國最大的仁川國際機場，提供乘客躺椅、按摩椅、淋浴間之外，機場也設置有桑拿浴、汗蒸幕服務，夜宿機場不委屈，也能享受最放鬆的韓國民俗體驗，療癒一路航程累積的疲憊感。
3.芬蘭 赫爾辛基機場
睡在機場躺椅覺得好憋扭？芬蘭赫爾辛基機場設置具有未來感的「豆莢式睡眠艙」，關上遮簾拉罩即可隔絕機場開放空間的燈光與聲音干擾，提供舒適且安全的休息空間，同時睡椅亦搭載充電功能，讓低頭族在補眠時順便幫手機、筆電充電。
4.德國 慕尼黑機場
長途搭機最教人想念的事莫過於自己的床，除了上述各國機場設施，德國慕尼黑引進「睡眠小屋」，白色外觀看似投幣機，但裡頭設有床舖、充電插座等設備，以小時計費，提供乘客不用離開機場就能好好睡一頓好覺。
5.愛沙尼亞 塔林機場
被Skytrax評選與新加坡樟宜機場並列「全球最佳機場」前三名的愛沙尼亞塔林機場，是當地最大機場，具有連接歐洲與亞太長程航線優勢，機場提供免費睡眠艙及懶骨頭沙發供旅客休息，亦設有24小時圖書館，讓旅客打發時間。
(中時電子報)
文章來源：flightcentre
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