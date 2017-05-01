「關光」產業？開幕不到3年！台中「水湳夜市」吹熄燈號
台灣觀光真成「關光」產業了嗎？，2014年7月開幕，號稱全台最大的台中「水湳經貿文創觀光夜市」經營不到3年，昨日（4月30日）吹熄燈號，許多美味攤商也將搬遷或關門，讓許多老顧客不捨，直說又少一個親子同歡、吃好料的「好所在」。
是人們口味變了、還是台灣經濟出現瓶頸？夜市一個接一個開，但開得快，倒得也快！佔地逾21萬呎、可容納700個攤位，位在台中中部「水湳經貿文創觀光夜市」於2014年7月風光開張。
「水湳經貿文創觀光夜市」開幕時車水馬龍、人們想要進夜市嘗鮮還得等上好一陣子！業者更豪擲百萬元新台幣建一座有冷氣的廁所，並設有碰碰車、遊戲氣墊等遊樂設施，要讓親子在夜市裡大啖美食外，也能溫馨同歡。
然不到3年，昨（4月30日）「水湳經貿文創觀光夜市」卻驚傳吹熄燈號！據悉，周邊大型夜市相繼開幕營業，吸收掉不少客源，且水湳夜市的餐點和規劃沒有太多突破，無法滿足「求新求變」的台灣人胃口。
原更新水湳經貿文創觀光夜市最新攤販訊息的臉書粉專「經貿文創觀光夜市村」，在4月26日更名為「台中夯ㄚ來」。小編並留言寫下「謝謝各位曾經來逛夜市的朋友，經貿文創觀光夜市村將於4月30日結束營業，本粉絲專頁將改為報導大台中地區的特色小吃！」
然對於一個夜市的離去，許多老顧客仍是感到不捨！品嚐近3年的好味道未來不知道何時才能再嘗到，也盼夜市攤商能重起爐灶，讓屬於台灣的美味傳承下去！
(中時電子報)
文章來源：「台中夯ㄚ來」Facebook
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