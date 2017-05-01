報稅首日網路系統當機 國稅局：搶修中

系統當機影響報稅作業，圖為在場等候報稅的民眾。(圖/王姿琳攝)

今日是報稅起跑第一天，剛好碰上五一勞動節假日，許多民眾反映網路申報系統無法使用。經記者詢問，國稅局證實全台五區報稅網站確為當機狀態，目前正在搶修中，尚無法確定恢復正常的時間。

台北國稅局信義分局長萬美媛表示，每年報稅的第1天都會有很多納稅人來申報或查詢所得，但因為人潮眾多，導致關貿系統自今早9點半起有點「塞車」狀況，截至目前還在搶修當中。

萬美媛說，網路申報雖然有問題，但還是可以人工收件，「稅額試算只要確認、紙本可以直接送件申報沒有問題。」另外，關貿系統已在搶修中，請納稅人耐住性子，等到修復後還是就可以用網路申報。

現場民眾表示，因為今天放假所以才選在今天來報稅，沒想到要等這麼久，「乾脆直接手寫申報算了！」

不過，財政資訊中心副主任樓美鐘表示，因為資料量太大導致傳輸速度變慢，目前只有國稅局塞車，但民眾在家裡網路申報、或用手機稅額試算都沒有問題，但因等待人潮越來越多，情緒不安，已跟關貿公司協調調度設備，儘速排除塞車問題。

樓美鐘表示，因為今天碰到休假，且天氣好，民眾申報踴躍，所以才會當機，且財資中心也都持續監控中，強調不是受到駭客攻擊。

(中時電子報)