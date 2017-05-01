5月1日中視新聞搶先看 護送美艦 日戰艦出雲號啟航

護送美艦 日戰艦出雲號啟航│中視午間新聞搶先看20170501

今天5月1日的中視午間新聞搶先看：

《護送美艦 日戰艦出雲號啟航》

日本政府定五月一日派遣二次大戰後日本最大戰艦，保護一艘美國補給艦，日媒報導指出，日本防衛大臣下令，直升機護衛艦「出雲號」一號駛離東京南方的橫須賀港，護送美國補給艦駛向四國海域，可能為美國航母卡爾文森號打擊群提供油料等補給品。

=====

《萬人怒吼 凱道遊行下午登場》

今天五一勞動節，勞團下午1點將在總統府前凱達格蘭大道集合，2點出發，預計4點到4點半左右，抵達全國工總和全國商總辦公室，強烈表達反對勞基法改惡，反對年金改惡的憤怒聲音。

=====

《初夏來了 週五鋒面近變溼涼》

今天西半部天氣晴朗，東半部有局部降雨，各地高溫可達30℃；天氣有變化要到星期五因為鋒面通過，降雨變明顯，高溫25至26℃；週六、週日東北風影響，北部、東半部地區也會降雨。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蕭惠文播報的中視午間新聞！

(中時電子報)