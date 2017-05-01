逢甲商圈停車場射BB彈示威？ 警已鎖定對象追緝中

台中市西屯區逢甲商圈停車場，上月30日有員工遭不明人士以塑膠BB彈射傷。（盧金足翻攝）

警方在停車場採證4發塑膠子彈。（盧金足翻攝）

歹徒以瓦斯空氣槍射擊塑膠BB彈，示威意味濃。（盧金足翻攝）

台中市逢甲商圈每年吸引千萬人潮商機，也帶來停車場商機，4月30日晚上10點半驚傳西屯區福星北一街停車場，有4名停車場員工疑遭BB槍打傷，還有客人的小客車右前方葉板凹陷輕微受損，停車場曾姓業者表示，疑似停車場利益糾紛，警方今（1）日表示，現場採證4發塑膠子彈，已掌握特定對象積極查緝到案。

逢甲商圈周遭達30多家停車場業者，生意競爭，警察局第6分局西屯派出所在上月30日晚上10點半接獲停車場業者報案，遭不明人士以塑膠BB彈射傷。

警方調查，曾姓老闆在逢甲商圈以經營停車場為生，經營約10年左右的生意，平日未與人結怨，沒想到會有人持瓦斯空氣槍來示威，4名受傷的員工，分別右手掌及背部擦傷，並有客人停放於該停車場自小客車輕微受損。

警察局第6分局西屯派出所所長江清萬表示，到場調查發現停車場遭人持BB彈和棍棒攻擊，先將手部和背部輕微挫傷的停車場受傷員工送醫，歹徒共有4人，1名持BB槍，1人持棍棒，以其攻擊都在手和背部，示威意味濃，目前已掌握車輛和身份。

經警方調查，4名男子分別駕駛2輛黑色自小客車，以瓦斯空氣槍射擊塑膠BB彈數發，警方已掌握特定對象積極查緝到案。至於兩方衝突原因，警方將依被害人供述了解是否為停車場利益糾紛，將在逮捕嫌犯到案後釐清案情。

停車場遭攻擊，是否和停車場收費有關？警方表示，停車場偶爾會發生糾紛案件，但並未接獲停車場收費爭議的報案情形。

市府在今年農曆春節前，曾針對逢甲商圈周遭30家停車場業者，要求停車場收費不得有不合理收費情形，否則市府必然會積極介入，密集增加稽查機率與次數，以消弭民怨，維持停車場業市場秩序。

對於違規業者，交通局最重可撤銷其停車場登記證，無停車場登記證者，最高可處1萬5千元罰鍰，並要求立即停止營業，仍繼續違規營業者，可依行政執行法處以30萬元以下怠金，並得連續處罰。

(中時)