MLB》影 鈴木一朗3000安 馬林魚這樣慶祝

馬林魚賽前搬出巨幅拼貼畫，蒐羅鈴木一朗3000安的所有照片，彙整成馬賽克圖集，並拼出橘色字樣「3000」。(美聯社)

鈴木一朗感謝馬林魚球團的用心和球迷支持。(美聯社)

(12:10更新內文)馬林魚今在主場舉辦鈴木一朗大聯盟3000安慶祝活動，賽前搬出巨幅拼貼畫，將一朗2001年4月2日一朗首安，到去年8月7日在科羅拉多的第3000支安打照片，蒐羅在其中，彙整成馬賽克圖集，並拼出橘色字樣「3000」，向這位傳奇安打王致敬。

慶祝儀式最後，先特別以大提琴演奏日本國歌，才演奏美國國歌。43歲的一朗，今上場代打1打席，獲得1次保送，本季打擊率1成48。馬林魚前6局僅以4比3領先，7局鯨吞6分，就以10比3擊退海盜，躲過橫掃命運。這場慶祝活動，因王牌投手費南德茲(Jose Fernandez)逝世，從去年底延後至今舉辦。

(中時電子報)

鈴木一朗獲保送上壘後，靠隊友安打繼續搶壘。(美聯社)