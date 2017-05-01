LPGA》野村敏京6洞延長賽勝柯兒 北德州賽奪第3冠
日本女將野村敏京今天(1日)在北德州大獎賽決賽輪揮出76桿，被這輪打出74桿的美國39歲老將柯兒追平，2人4輪結束同以總桿281桿(-3)並列第1，經6洞延長賽，終以小鳥擊敗柯兒的Par，有驚無險拿下本季首勝。
野村敏京去年贏得LPGA生涯首冠與第2冠，今天拿下本季第1勝後，近2年已贏得3冠；在上1場樂天菁英賽贏得生涯第19冠的柯兒，雖今天錯失贏得連2勝機會，卻展現寶刀未老實力。
2人6洞延長賽都在標準桿5桿的第18洞進行，前5洞都打Par戰平，直到第6洞野村敏京才靠「再見小鳥」勝出，拿下近2年第3冠。
美國柯達決賽輪揮出73桿，以2桿之差的283桿升至第3作收，韓國新人朴城炫打出74桿，以284桿獲得第4。
(中時電子報)
關鍵字：野村
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