法網拚19冠 費爸：我會參賽
「瑞士球王」費德勒( Roger Federer)在拿下「陽光雙冠」印地安泉賽和邁阿密網賽冠軍後，宣告紅土賽季暫休，不過這位18度大賽冠軍1日接受專訪表示，5月28日登場的法網確定會參賽。
35歲的費德勒本季先在澳網封王，隨後笑捧陽光雙冠，世界排名重返前4，但隨後以調整身體狀況為由，紅土賽季暫休，法網是否參賽也留下未知數。但現在球迷大可放心，他在西雅圖慈善賽賽後接受專訪，宣布將自2015年後再度重返法網。
「我已經報名，且也很有意願打法網。」費德勒表示，法網參賽是在計畫之中，「我參賽是有其標的，絕非只是為了出現在那討大家歡心。」
費德勒曾在2009年法網封王，不過他今年至今還未打過紅土賽，代表他上一次在紅土拚戰已經是一年前的羅馬賽，去年馬德里網賽與法網皆因為背傷退賽，他不諱言，即便在蒙地卡羅大師賽、巴塞隆納網賽連兩站打下個人第10冠的「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)絕對是奪冠熱門，「但我會試著拚戰。」
(中時電子報)
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