川普邀杜特蒂訪美惹議 白宮出面辯護
白宮幕僚長蒲博思(Reince Priebus)今出面為美國總統川普(Donald Trump)邀請菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)訪美一事辯護，蒲博思說這不代表川普的外交政策不在乎人權議題，而是凸顯北韓核武議題的嚴重性。
根據ABC新聞網報導，蒲博思強調川普和杜特蒂的會面的目的地，是要對付北韓的核武問題，蒲博思說：「現在美國和這個區域面臨的問題中，沒有比北韓問題還要更大的威脅了」，他強調和這個議題需要所有人達成共識，不管他們是好人還是壞人。
川普在週六和杜特蒂通電話後，讚揚菲律賓總統竭盡努力對抗菲律賓的毒品問題。杜特蒂上任後發動大規模毒品掃蕩行動，但菲律賓已傳出有7,000多人因此死亡，多數都是毒品嫌犯，其中許多人都是遭到菲律賓警方和義警殺死，引發批評和抗議。
因此ABC記者詢問邀請杜特蒂訪美，是否代表川普川普的外交政策不重視人權，蒲博恩否認並且再次強調，這凸顯北韓問題的嚴重性，美國因此需要和這個區域各國合作，確保美國準備充足。
蒲博思指出川普事實上已有為人權打抱不平，美國因為敘利亞政府對國民使用化學武器，而對敘利亞機場發動炸彈攻擊。
(中時電子報)
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