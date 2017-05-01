債務糾紛 7惡煞當街擄、毆人
惡煞光天化日竟當街擄人！新北市淡水區20歲鍾姓男子，4月30日傍晚與18歲林姓女友在濱海路上突遭7名男子持球棒痛毆，鍾男更被當場押上車帶走，過程全被民眾拍下PO網，警方獲報後循線追查，火速於2小時內逮捕打人的7嫌，訊後依聚眾鬥毆、妨害自由罪嫌移送。
警方調查，有詐欺、傷害前科的31歲趙姓男子，日前因債務糾紛與鍾男發生口角衝突，趙男懷恨在心，昨天傍晚找來6名男姓友人，分乘2部汽車到濱海路202巷口圍堵鍾男，二話不說便持球棒朝鍾男身上猛打，頭手腳滿是瘀傷，同行的林女為護男友也遭波及手腳瘀青。
7名惡煞打完人後氣焰囂張，不顧一旁還有路過民眾，竟當街將鍾男強押上車擄走，行經中山北路時才將鍾男丟包，傷痕累累的鍾男趕緊至附近的水碓派出所報案，並由警方協助送醫。
警方表示，警方根據民眾提供的行車記錄器以車追人，火速調集大批警力，昨晚8時整即於中山北路一帶迅速攔截逮捕7名男子，赫見其中3名男子竟還未成年，並從嫌犯座車上查獲行兇的球棒2支及預藏的西瓜刀、開山刀各1把。
趙男向警方供稱，昨天原本要將鍾男押往北投，中途發覺事態不妙才趕緊將鍾男丟包在中山南路，警方訊後將7名男子依聚眾鬥毆罪、妨害自由罪移送，並依社會秩序維護法裁處，其中的3名未成年嫌犯則移送少年法庭。
(中時)
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