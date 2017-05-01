繼周子瑜之後 又有台灣女孩在韓國出道

台灣女孩彭羽彤加入5人女子團體「DAYDAY」。（圖／翻攝自HYWY官方微博、彭羽彤Instagram）

「DAYDAY」成員做自我介紹，左一為彭羽彤。（圖／翻攝自YouTube）

南韓大勢女團TWICE出道不到2年，就有著高人氣，台籍成員周子瑜更在團體發光發熱，現又有一位台灣女孩將追尋她的腳步，加入新女團「DAYDAY」，預計6月出道。

由HYWY Entertainment經紀公司推出的5人女子團體「DAYDAY」，將在6月出道，近日公開預告照，最後一名成員用剪影呈現，吊足網友胃口，30日終於公開她的身分，原來是來自台灣的彭羽彤(Debby)，官方微博以「國籍：中國、出生地：台灣宜蘭」介紹。

除了她之外，其他成員還包括曾參與「Produce 101」的李秀炫、THE ARK前成員全珉柱、雪兒、以及金恩菲。

(中時電子報)