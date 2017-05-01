世大運防疫 衛生局增設26家社區診所「登革熱快速篩檢」

2017台北世大運倒數109天，不過8月正是台灣歷年登革熱疫情高峰期，為防範境外帶來登革熱病毒，感染本地病媒蚊造成本土疫情，台北市衛生局表示，即日起，台北市增設26家社區診所可進行登革熱快速篩檢，民眾若出國至東南亞或國內疫區旅遊回來，若曾被蚊子叮咬，懷疑自己感染登革熱，可就近至社區診所快速檢驗，追蹤諮詢。

衛生局表示，今年截至5月1日累計登革熱確診個案，全國73例，台北市共計15例，皆為境外移入，感染地以馬來西亞及印尼居多。

依應登革熱疫情高峰期與境外移入風險增加，北市衛生局加強防治，除原有6大醫學中心、台北市立聯合醫院5個院區及12區健康服務中心等23處外，擴增26家社區診所登革熱快篩試劑配置點。另外，包括各公私場自今年5月8日至12月31日公告期間，應配合相關防治作業；世大運場館競賽、練習場館及其周邊防疫，各場館及高危點查核頻率及整頓範圍加倍，加強病媒蚊病毒偵測。

衛生局疾病管制處長陳少卿呼籲，公告「防止病媒蚊孳生，預防登革熱」期間，台北市各公、私場所及民眾，務必配合辦理登革熱相關防疫措施，包括：主動清除所屬場域及住家室內外之積水容器及積水處；登革熱陽性病例之活動地及可能感染地點範圍內之住戶，應主動清除孳生源，並接受防疫人員實施病媒蚊孳生源檢查、強制戶內外孳生源清除及查核，同時配合實施環境噴消防治措施；台北市空屋、空地經評估有登革熱孳生源發生之虞時，可由警察、民政、環保及衛生相關機關人員會同進入，從事防疫工作。民眾若不配合相關防疫措施，將依傳染病防治法第70條規定，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

衛生局提醒民眾，東南亞是登革熱流行高風險地區，至東南亞旅行時，一定要穿著淺色長袖長褲及塗抹衛生福利部核可之防蚊藥品，加強防蚊措施，返國後若出現發燒、後眼窩痛、關節痛、紅疹等（茲卡病毒獨特特徵：紅眼症），請儘速至醫療院所就診，主動提供醫護人員相關旅遊史，由醫師評估後進行「登革熱NS1抗原快篩檢驗試劑」檢測，以達到早期診斷、早期通報、立即啟動防疫。

另外，防範登革熱最有效、最省錢，也是最重要的方法，是養成週週檢視家戶內外環境衛生及「巡、倒、清、刷」積水容器的好習慣，讓病媒蚊無法產卵繁殖，比噴藥滅蚊更具成效。如有登革熱防治與通報等相關問題，可撥打臺北市政府衛生局防疫專線2375-3782或臺北市民當家熱線1999，將有專人服務。

(中時)