立院助理為年改加班 國民黨：審到五點半回家

適逢五一勞動節，立委助理加班審法案，藍委要求體恤勞工，法案應審到五點半讓大家下班。（周毓翔攝）

立院初審年金改革法案，每本厚達466頁。（周毓翔攝）

立法院今天審查攸關年金改革的《公務人員退休撫恤法草案》，預計今天將進入大體討論以及逐條審查，不過法案厚達466頁，全部審完勢必耗費整天時間，國民黨團書記長王育敏以及首席副書記長林為洲、立委吳志揚提案，適逢五一勞動節，立院助理及會場服務人員犧牲假日上班，為體恤勞工建議法案審查到五點半讓大家下班。

國民黨團為杯葛程序，動員立委輪番進行程序發言，吳志揚稍早在程序發言時表示，在這個時間點審查年金改革的氛圍不對，政府把軍公教打成不公不義的年金，且「馬上就要母親節」，政府到底是要小孩對他的父母充滿感恩，還是充滿敵意？

結果被民進黨團書記長李俊俋回酸，因為母親節不審查、因為勞動節不審查，會不會之後還要說因為端午節也不審查，早點進入進入逐條審查大家才可以表達意見，如果每次都說因為氣氛不好不審查，要立法院幹嘛？

對於是否只審到五點半，藍綠意見不一致，民進黨反對只開會開到五點半，多數否決掉了國民黨的提案，國民黨批評民進黨罔顧勞工權益。而會議主席綠委段宜康還在臉書上面寫了「今天出門時，帶了盥洗用具和換洗衣服。」暗示已經做好了長期作戰的準備。

(中時)