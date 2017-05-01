看好黑膠唱片抬頭 新竹國賓大飯店「五一」起辦同好會9折

看好黑膠唱片抬頭、也有固定愛好者，新竹國賓大飯店自今(1)日「五一勞動節」舉辦同好會，12樓Le Bar酒吧將舉辦為期3個月的黑膠唱片音樂分享同好會，凡自備黑膠唱片在現場分享的顧客，可享飲品9折，點用低消以上的飲品，也送手工餅乾。

新竹國賓大飯店表示，這是第一次舉辦黑膠同好會活動，現場也邀請「黑膠達人」何泰政與民眾分享音樂。

新竹國賓說，何泰政接觸黑膠唱片已十幾年，收藏超過4,000張唱片，從黑膠音樂的演變到音響器材，都能侃侃而談，透過黑膠唱片機傳來的經典老歌，像是進入了時光隧道，耳邊伴隨渾厚且充滿魅力的音質，勾起復古懷舊的味道，可聽著他與客人的交流互動。

新竹國賓指出，黑膠唱片的歷史可以追溯到100多年前，早期的黑膠唱片即粗紋唱片 (Standard-Play)，只有單聲道，記錄聲音的溝槽非常粗大且時間也僅有約5分鐘，唱片本身極脆易損壞，保存不易，直到1948年，可記錄30分鐘音頻的密紋唱片 (Long- Play)誕生，粗紋唱片便被迅速淘汰，並在1950年代完全被取代。

國賓表示，密紋唱片的聲音質量隨著時間推移有大幅改善，發行的數量最龐大，聲波音頻也最接近人類耳朵聽覺的類比式頻率，聲音相較數位 (CD)更飽滿、渾厚、輕柔而不尖銳、自然而流暢，達到黑膠唱片演化發展的頂峰。

(工商)