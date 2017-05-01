看好黑膠唱片抬頭 新竹國賓大飯店「五一」起辦同好會9折
看好黑膠唱片抬頭、也有固定愛好者，新竹國賓大飯店自今(1)日「五一勞動節」舉辦同好會，12樓Le Bar酒吧將舉辦為期3個月的黑膠唱片音樂分享同好會，凡自備黑膠唱片在現場分享的顧客，可享飲品9折，點用低消以上的飲品，也送手工餅乾。
新竹國賓大飯店表示，這是第一次舉辦黑膠同好會活動，現場也邀請「黑膠達人」何泰政與民眾分享音樂。
新竹國賓說，何泰政接觸黑膠唱片已十幾年，收藏超過4,000張唱片，從黑膠音樂的演變到音響器材，都能侃侃而談，透過黑膠唱片機傳來的經典老歌，像是進入了時光隧道，耳邊伴隨渾厚且充滿魅力的音質，勾起復古懷舊的味道，可聽著他與客人的交流互動。
新竹國賓指出，黑膠唱片的歷史可以追溯到100多年前，早期的黑膠唱片即粗紋唱片 (Standard-Play)，只有單聲道，記錄聲音的溝槽非常粗大且時間也僅有約5分鐘，唱片本身極脆易損壞，保存不易，直到1948年，可記錄30分鐘音頻的密紋唱片 (Long- Play)誕生，粗紋唱片便被迅速淘汰，並在1950年代完全被取代。
國賓表示，密紋唱片的聲音質量隨著時間推移有大幅改善，發行的數量最龐大，聲波音頻也最接近人類耳朵聽覺的類比式頻率，聲音相較數位 (CD)更飽滿、渾厚、輕柔而不尖銳、自然而流暢，達到黑膠唱片演化發展的頂峰。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。