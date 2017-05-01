大陸女貪官：女人當官比男人辛苦 自然要多撈

落馬的大陸副處級女幹部簡明鳳。(圖/觀察者網)

中國大陸現在力行打貪防腐，已有不少大小官員中箭落馬，但其中女性還是比較罕見。近日，有位落馬女幹部懺悔道，自己就是因為女人工作比較辛苦的補償心態，才心存僥倖犯案。

大陸官方的《中國紀檢監察報》日前報導了前湖北省赤壁市人大常委會副主任、蒲圻師範學校校長簡明鳳的犯罪自白，現在這位「政壇玫瑰」已遭到開除黨籍、公職的「雙開」處份，悔不當初。

報導指出，簡明鳳在擔任蒲圻師範學校校長的21個月時間，安排司機和下屬經手，採取虛列事項和開具虛假發票等方式，每月平均在公家賬上報銷購買衣物、鞋包、美容用品、保健品、生活用品等私人費用人民幣2千餘元（約合新台幣1萬元）；另一方面，利用虛報價格的方式貪汙工程款，從中獲利人民幣70多萬（約合新台幣350萬元），直接造成公家損失人民幣30多萬（約合新台幣150萬元）。

遭舉報後，簡明鳳被紀檢單位調查革職。她在懺悔書中寫：「我總認為女性要取得工作上的成績，往往比男性付出和犧牲更多，受的委屈也更多，因此紀律和法律對女性的要求也應該相對寬鬆些，小錯組織能夠理解，只要不犯大錯就行。」

也就是在這種僥倖思想的作用下，她從最初吃幾頓飯、收幾張卡、拿幾個紅包，發展到後來變成以權謀私、貪污受賄。

(中時電子報)